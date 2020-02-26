Facebook начал борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса

Facebook ужесточает свои правила в отношении рекламы, ссылающейся на новый коронавирус. Это делается для того, чтобы сократить количество дезинформации и опасений по поводу вспышки. Социальная сеть теперь будет запрещать рекламу, в которой упоминается об эпидемии, если она обещает вылечить или предотвратить вирус или попытается "создать ощущение срочности" по этому поводу.

В своем заявлении представитель Facebook сказав: "Недавно мы внедрили политику, запрещающую рекламу, которая относится к коронавирусу, и создает ощущение срочности. Например, информирует об ограниченной поставке лекарств или гарантирует лечение или профилактику". Facebook, как и другие технические платформы, в настоящее время борется с паническими разговорами и порой откровенной дезинформацией о COVID-19, которым заразилось более 79 000 человек во всем мире. За последние несколько месяцев 2600 из них умерли.

Facebook использует средства проверки фактов для сомнительных заявлений и последующего подавления их в своей ленте новостей. В конце января компания объявила, что предпринимает дополнительные шаги по прямому удалению ложной информации о вспышке болезни, которая была отмечена ведущими глобальными организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения.

Тем временем пользователи Facebook обращаются к группам в социальной сети, чтобы покупать и продавать медицинские маски для лица оптом. Это может помешать медицинским работникам бороться с эпидемией.

Как сообщало издание "Комментарии", регуляторы помешали Facebook запустить сервис знакомств.

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