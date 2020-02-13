Регуляторы помешали Facebook запустить сервис знакомств

Компания Facebook отложила запуск своей новой функции знакомств в Европе после визита в последний момент сотрудников Ирландской комиссии по защите данных (DPC). DPC сообщила, что ее уведомили об этой функции всего за 10 дней до запланированного запуска и что "не было предоставлено никакой информации или документации".

Компания Facebook, однако, заявил, что подготовила необходимые документы и предъявит их, когда об этом попросят. "Очень важно, чтобы мы правильно запустили Facebook Dating, поэтому мы тратим немного больше времени, чтобы убедиться, что продукт готов для европейского рынка", - заявил представитель компании. Новая дата запуска функции для знакомств не указана.

Служба знакомств Facebook была запущена в США в сентябре как часть существующего Facebook-приложения для телефона. Она является потенциальным конкурентом сервиса для знакомств Tinder. Функция будет использовать данные Facebook о человеке, чтобы показать общих друзей и интересы в своем профиле знакомств. Она также может получать информацию из Instagram - социальной сети, принадлежащей Facebook. Другие приложения для знакомств, такие как Tinder и Bumble, также могут использовать функции входа в Facebook для создания профиля пользователя.

По словам компании, поскольку Facebook уже располагает большой информацией о жизни людей, она приложила особые усилия для обеспечения безопасности, защиты и конфиденциальности. В отличие от Facebook Messenger, фотографии, видео и ссылки не могут быть отправлены через службу обмена сообщениями. Приложение для знакомств также доступно только пользователям старше 18 лет.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook призвали защитить детей в социальных сетях.

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