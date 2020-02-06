Компанию Facebook призвали защитить детей в социальных сетях

Организации по защите детей заявили, что решение компании Facebook о шифровании сообщений в социальной сети даст злоумышленникам возможность избежать ответсвенности.

Компания Facebook намеревается воплотить свои планы по шифрованию сообщений в Facebook Messenger и Instagram Direct. Но более 100 организаций, возглавляемых Национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC), подписали открытое письмо, предупреждающее, что такие намерения повредят усилиям по выявлению злоумышленников. Они уверены, что Facebook не в состоянии решить проблему безопасности детей.

Сквозное шифрование, которое уже используется в WhatsApp, принадлежащем Facebook, означает, что никто, включая компанию, владеющую платформой, не сможет увидеть содержимое отправленных сообщений. В письме правозащитных организаций содержится призыв к компании прекратить реализацию этих планов до тех пор, пока не будут введены "достаточные меры предосторожности".

"В то время, когда мы могли бы рассчитывать на многолетние инициативы, Facebook, похоже, склонен завязывать себе глаза. Мы призываем вас признать и согласиться с тем, что повышенный риск жестокого обращения с детьми в социальной сети Facebook не является разумным решением", - говорится в письме.

В свою очередь, представитель Facebook заявил, что защита благополучия детей на платформе компании является "критически важной" для нее. В октябре директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что повышенный риск жестокого обращения с детьми "тяжело сказался на нем" при рассмотрении плана сквозного шифрования.

В 2018 году Facebook передал NCMEC 16,8 миллиона сообщений о сексуальной эксплуатации детей и злоупотреблениях. Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что это привело к более чем 2500 арестам и спасению около 3000 детей. Но, по оценкам NSPCC, если Facebook реализует сквозное шифрование, это может означать, что 70% важных отчетов будут потеряны.

Как сообщало издание "Комментарии", Марк Цукерберг защитит свободу слова на Facebook.

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