Интернет-магазин Amazon удаляет товары, которые "спасут" от коронавируса

Техногигант Amazon запретил более миллиона продуктов, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже излечивают его. Интернет-магазин сообщил Reuters, что он также удалил "десятки тысяч" товаров для здоровья с завышенными ценами от недобросовестных продавцов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу некоторых вводящих в заблуждение списков товаров Amazon в начале этого месяца. ВОЗ заявила, что ложные утверждения о коронавирусе в Интернете вызывают массовую путаницу, и призвала технологических гигантов бороться с распространением дезинформации.

Поиски "коронавируса" в Amazon позволили найти маски для лица, дезинфицирующие салфетки и недавно опубликованные книги по вирусным инфекциям. На Amazon были также найдены усилители витамина С - фальшивое лекарство от вируса, которые широко распространены в Интернете. Все это свидетельствует о том, что некоторые продавцы наживаются на эпидемии.

Amazon не предоставила список тех продуктов, которые, по ее словам, были удалены, но поиск BBC по запросу "коронавирус" на онлайн-сайте показывает, что многие продукты все еще продаются по необычно высоким ценам. Некоторые из этих продуктов даже не подходят по назначению, например одноразовые пылевые или хирургические маски, а не рекомендуемые защитные средства.

Представитель Amazon заверил, что компания продолжит следить за скачками цен на сайте.

Как сообщало издание "Комментарии", генеральный директор Amazon присоединился к борьбе с изменением климата.



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