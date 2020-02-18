Генеральный директор Amazon присоединился к борьбе с изменением климата

Основатель компании Amazon Джефф Безос пообещал 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата. Самый богатый человек в мире заявил, что деньги будут предназначены для финансирования работы ученых, активистов и других групп по защите климата.

Безос заявил: "Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить известные пути и изучить новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата". В своем аккаунте в Instagram Безос сказал, что фонд начнет распределять деньги этим летом.



Чистый капитал Безоса оценивается более чем в 130 миллиардов долларов, поэтому залог составляет почти 8% его состояния. Некоторые сотрудники Amazon призывают его приложить больше усилий для борьбы против изменения климата. Они напомнили, что Безос финансирует космическую программу Blue Origin, которую критикуют за углеродный след. Он также подвергся критике за то, что не подписал "Обещание дарения", согласно которому сверхбогатые обещают отдать половину своего богатства в течение жизни.

Компания Amazon, базирующаяся в Сиэтле, располагается по соседству с Microsoft, которая в январе обнародовала план снижения выбросов углерода к 2030 году. Напомним, что отношения между этими двумя компаниями в последнее время очень напряженные из-за борьбы за контракт с Пентагоном, который предусматривает предоставление услуг в области облачных вычислений американским военным.

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