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В США приостановлен контракт Microsoft с Пентагоном

Суд отклонил действие контракта Microsoft с Пентагоном касательно услуг в области облачных вычислений.

сегодня, 07:57
Автор:

• Наталья Шевченко

В США приостановлен контракт Microsoft с Пентагоном

В США суд удовлетворил иск компании Amazon Inc, которая требовала отменить действие контракта Пентагона с Microsoft на 10 млрд долларов. Это касается  контракта между Пентагоном и Microsoft на услуги в области облачных вычислений.

Точные сроки прекращения контракта пока неизвестны. В октябре 2019 Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет.

После объявления победителя компания Amazon назвала победу Microsoft необоснованной.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Amazon подала заявку на обжалование решения Министерства обороны США о заключении крупного контракта с Microsoft. Компания, которая уже предоставляет облачные вычисления Центральному разведывательному управлению США, заявила, что решение было принято из-за политического давления. Amazon считался наиболее вероятным победителем тендера Министерства обороны США на сумму 10 млрд долларов.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-pentagon/u-s-judge-orders-temporary-halt-to-microsofts-work-on-pentagons-jedi-contract-idUSKBN2072P6
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