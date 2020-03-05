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Много общего со сторис: Twitter запустил новую функцию Fleets

Исчезающие твиты имеют не только сходства со сторис, но и отличия.

сегодня, 23:40
Автор:

• Антон Варанов

Много общего со сторис: Twitter запустил новую функцию Fleets

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию исчезающих твитов (публикаций) под названием Fleets. В компании признали, что она похожа на сторис, но также рассказали и об отличиях.

Один из разработчиков Twitter Кайвон Бейкпур рассказал, что в социальной сети не считают Fleets копией знаменитых сторис в Instagram: "Да, на первый взгляд, есть сильное сходство. Но также существует и несколько отличий: больше фокуса на распространение человеческих мыслей".

Сегодня функция уже работает в Бразилии в тестовом режиме, а в будущем ее планируют включить и для других пользователей. Fleets, как и сторис в Instagram, можно посмотреть на личной странице пользователя. В будущем они будут доступны в верхней части ленты.

Главная идея Fleets — делиться публикациями, но не делать их общедоступными. Исчезающие твиты нельзя ретвитить, лайкать, публично комментировать и встраивать в сайты. Можно лишь отправить смайл или написать личное сообщение автору. Как и сторис, флиты исчезают спустя сутки.

Как сообщал портал "Комментарии", роль ботов в социальной сети Twitter значительно выросла.


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