Много общего со сторис: Twitter запустил новую функцию Fleets

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Социальная сеть Twitter запустила
новую функцию исчезающих твитов (публикаций) под названием Fleets. В компании признали, что она похожа на сторис, но
также рассказали и об отличиях.
Один из разработчиков Twitter Кайвон
Бейкпур рассказал, что в социальной сети не считают Fleets копией
знаменитых сторис в Instagram: "Да, на первый
взгляд, есть сильное сходство. Но также существует и несколько отличий: больше
фокуса на распространение человеческих мыслей".
Сегодня функция уже
работает в Бразилии в тестовом режиме, а в будущем ее планируют включить и для
других пользователей. Fleets, как и сторис в
Instagram, можно посмотреть на личной странице пользователя.
В будущем они будут доступны в верхней части ленты.
Главная идея Fleets —
делиться публикациями, но не делать их общедоступными. Исчезающие твиты нельзя
ретвитить, лайкать, публично комментировать и встраивать в сайты. Можно лишь
отправить смайл или написать личное сообщение автору. Как и сторис, флиты
исчезают спустя сутки.
Как сообщал портал "Комментарии",
роль ботов в социальной сети Twitter
значительно выросла.
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