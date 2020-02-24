Роль ботов в социальной сети Twitter значительно выросла

Исследование, проведенное учеными из Университета Брауна, показало, что четверть постов об изменении климата в Twitter написана ботами. Боты - это компьютерные программы, которые могут маскироваться под людей, чтобы публиковать или отправлять сообщения в социальных сетях.

Исследователи обнаружили, что сообщения, опубликованные ботами, создали впечатление, что существует высокий уровень отрицания проблемы изменения климата. Статья, в которой подробно описываются находку, еще не была опубликована, о ней впервые сообщила газета The Guardian.

Исследовательская группа проанализировала 6,5 миллиона твитов за период, предшествующий объявлению президента Дональда Трампа в июне 2017 года о том, что он исключает Соединенные Штаты из Парижского соглашения о климате. Открытие показало, что 25% твитов об изменении климата, вероятно, были опубликованы ботами. Большинство этих твитов были посвящены отрицанию глобального потепления или неприятию науки о климате.

"Эти данные свидетельствуют о существенном влиянии механизированных ботов на усиление сообщений об отрицании изменений климата", - пишут авторы отчета, сообщает The Guardian. Боты автоматизированы, чтобы отправлять сообщения, но они должны быть настроены человеком. Команда Университета Брауна не смогла определить, кто стоит за этими ботами, отрицающими изменение климата.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter будет удалять фейковые посты.

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