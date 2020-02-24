Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 24.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Роль ботов в социальной сети Twitter значительно выросла
НОВОСТИ Все новости

Роль ботов в социальной сети Twitter значительно выросла

Боты существенно влияют на дискуссию вокруг проблемы изменения климата

сегодня, 15:04
Автор:

• Зинченко Павел

Роль ботов в социальной сети Twitter значительно выросла

Исследование, проведенное учеными из Университета Брауна, показало, что четверть постов об изменении климата в Twitter написана ботами. Боты - это компьютерные программы, которые могут маскироваться под людей, чтобы публиковать или отправлять сообщения в социальных сетях.

Исследователи обнаружили, что сообщения, опубликованные ботами, создали впечатление, что существует высокий уровень отрицания проблемы изменения климата. Статья, в которой подробно описываются находку, еще не была опубликована, о ней впервые сообщила газета The Guardian.

Исследовательская группа проанализировала 6,5 миллиона твитов за период, предшествующий объявлению президента Дональда Трампа в июне 2017 года о том, что он исключает Соединенные Штаты из Парижского соглашения о климате. Открытие показало, что 25% твитов об изменении климата, вероятно, были опубликованы ботами. Большинство этих твитов были посвящены отрицанию глобального потепления или неприятию науки о климате.

"Эти данные свидетельствуют о существенном влиянии механизированных ботов на усиление сообщений об отрицании изменений климата", - пишут авторы отчета, сообщает The Guardian. Боты автоматизированы, чтобы отправлять сообщения, но они должны быть настроены человеком. Команда Университета Брауна не смогла определить, кто стоит за этими ботами, отрицающими изменение климата.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter будет удалять фейковые посты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51595285
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...