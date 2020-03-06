Facebook удалил политическую рекламу президента США

Компания Facebook удалила серию вводящей в заблуждение рекламы из кампании Дональда Трампа, которая пропагандирует "Официальную перепись населения в Конгрессе 2020 года". Рекламные объявления сообщали, что респонденты принимают участие в официальной переписи населения США 2020 года, которая начинается 12 марта. Им способствовала группа по сбору средств при поддержке республиканских чиновников и команды по переизбранию Трампа.

Реклама начала показываться на Facebook 3 марта. При нажатии на ссылку пользователи попадают в общий опрос, посвященный темам для республиканцев. Рекламные объявления были оплачены комитетом Trump Make America Great Again Committee, который является частью официальной деятельности Трампа с целью переизбрания на пост президента США.

Реклама была "обманчива" и "неприемлема", говорит Ванита Гупта, президент и главный исполнительный директор Конференции лидеров по гражданским правам и правам человека, которая помогла Facebook разработать свою политику по вмешательству в перепись. "Если Трамп скажет, что фальшивая перепись является "официальной", люди будут думать, что она официальная. Обманчивая реклама Трампа будет вводить в заблуждение людей о том, как и когда участвовать в переписи 2020 года, угрожая их праву быть подсчитанными и приносить ресурсы и политическую власть в свои общины", - сказала она в серии твитов.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook начал борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса.



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