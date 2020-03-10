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Facebook поделится с Instagram популярной функцией

Пользователи смогут размещать свои истории одновременно и на Facebook, и в Instagram

сегодня, 17:56
Автор:

• Зинченко Павел

Facebook поделится с Instagram популярной функцией

И в Facebook, и в Instagram есть функция Stories, но пользователи не смогут публиковать сообщение в одной социальной сети и ожидать, что оно появится в другой. По крайней мере, не всегда, поскольку истории, размещенные в Instagram, могут появиться в Facebook, если вы позволите. Похоже, что Facebook позволит делать все по-другому, давая возможность размещать истории социальной сети Facebook в Instagram.

В настоящее время компания тестирует перекрестную публикацию из Faceboom в Instagram, о чем сообщила инженер Джейн Манчун Вонг. Когда у пользователя есть готовая к публикации на Facebook история, он может найти возможность перекрестной публикации в Instagram в разделе "Конфиденциальность". Эта возможность появится внизу списка в качестве переключателя после того, как пользователь выберет, кому он хочет разрешить просматривать свою историю.

Представитель компании с тех пор подтвердил изданию TechCrunch, что платформа социальных сетей действительно тестирует эту функцию. Она уже вышел из стадии внутреннего прототипирования и сейчас тестируется пользователями. Компания не сообщила, где и с кем тестируется данная функция.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram начал скрывать отфотошопленные фото.


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Источник: https://www.lowyat.net/2020/207458/facebook-stories-cross-posting-instagram/
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