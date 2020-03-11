Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Microsoft ликвидировала крупную сеть вредоносных ботов
НОВОСТИ Все новости

Microsoft ликвидировала крупную сеть вредоносных ботов

Компания Microsoft сообщила об успешной нейтрализации международной бот-сети, которая занималась хищением личных данных пользователей

сегодня, 10:24
Автор:

• Зинченко Павел

Microsoft ликвидировала крупную сеть вредоносных ботов

Компания Microsoft заявила, что была частью команды, которая ликвидировала международную сеть ботов-зомби. Сетевой бот Necurs заразил более девяти миллионов компьютеров. Necurs был ответственным за многочисленные мошеннические действия, включая кражу личной информации и отправку поддельных электронных писем с фармацевтической продукцией.

Киберпреступники используют бот-сети для удаленного захвата подключенных к Интернету устройств и установки вредоносного программного обеспечения. Программное обеспечение может использоваться для рассылки спама, сбора информации о том, для какой деятельности используется компьютер, или удаления информации без уведомления владельца.

Том Берт, вице-президент Microsoft по безопасности и доверию клиентов, заявил в своем блоге, что победа над Necurs стала результатом восьмилетнего планирования и координации с партнерами в 35 странах. Он сообщил, что предпринятые шаги "гарантируют, что преступники в этой сети больше не смогут использовать ключевые элементы своей инфраструктуры для выполнения кибератак".

Ботнеты - это сети подключенных к Интернету вещей, которые выполняют автоматизированные задачи. Киберпреступники используют эти сети для отправки вредоносного программного обеспечения, называемого вредоносным ПО, которое может предоставить им удаленный доступ к компьютеру. После того, как вредоносное ПО установлено, эти преступники могут получать информацию с компьютера или использовать зараженные устройства для совершения новых атак или отправки спама.

Как сообщало издание "Комментарии", Google и Microsoft предоставят доступ к своим платным программам.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51828781
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...