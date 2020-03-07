Google и Microsoft предоставят доступ к своим платным программам

Продолжительная вспышка коронавируса подтолкнула все больше компаний и организаций к переходу на удаленную работу. В ответ на это Google и Microsoft заявили, что предоставят доступ к своим более надежным средствам телеконференций и совместной работы, которые, как правило, доступны только корпоративным клиентам, чтобы облегчить людям работу из дома. Обе компании предлагают бесплатный доступ только в течение ограниченного времени.

Компания Google объявила, что до 1 июля будет открыт бесплатный доступ к "расширенным" функциям Hangouts Meet для всех пользователей G Suite и G Suite for Education по всему миру. Это означает, что организации могут проводить встречи с участием до 250 человек, транслировать в прямом эфире для 100 000 зрителей в одном домене, а также записывать и сохранять собрания на Google Disk.

Как сообщает Business Insider, во вторник компания Microsoft предложила бесплатную шестимесячную пробную версию по всему миру для премиального уровня команд Microsoft. Этот уровень был изначально разработан для того, чтобы позволить больницам, школам и предприятиям в Китае быстро приступить к работе с командами Microsoft, и теперь этот уровень доступен во всем мире.

И Google, и Microsoft также отреагировали на COVID-19, болезнь, вызванную новым коронавирусом, отменой конференций, проходящих в апреле и мае. Google также отменил большинство международных поездок сотрудников, и Microsoft рекомендовала сотрудникам работать удаленно, чтобы предотвратить распространение этой болезни.

Как сообщало издание "Комментарии", коронавирус проник в Ватикан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!