Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 06.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Папа под угрозой: коронавирус проник в Ватикан
НОВОСТИ Все новости

Папа под угрозой: коронавирус проник в Ватикан

Коронавирус подобрался вплотную к Папе Римскому. Первый случай инфицирования зафиксировали в Ватикане.

сегодня, 13:42
Автор:

• Виолетта Комаровская

Папа под угрозой: коронавирус проник в Ватикан

Первого пораженного коронавирусом нашли в Ватикане. Врачи уже подтвердили - это коронавирус Covid-19, сообщает Reuters.

Коронавирус Covid-19 расширяет горизонты. Теперь он вплотную подобрался к Папе Римскому. Кто именно подхватил инфекцию и на сколько этот человек близок к окружению Понтифика, пока неизвестно. Медики не стали распространять эту информацию. Теоретически, это может быть кто-то со священников, либо представителей охраны, которые живут в городе-государстве. 

Инфицированного коронавирусом госпитализировали накануне. Ему сделали необходимые анализы, и сомнений не осталось - этот тот самый новый тип коронавируса. Сразу же после этого медицинские учреждения Ватикана закрыли на дезинфекцию.

Ватикан - крошечный город-государство, расположенный посреди столицы Италии - Рима. Тут обитает около тысячи человек. Кроме того, каждый день сюда приходят толпы туристов. Так что, теоретически, инфекция может распространиться в Ватикане достаточно быстро и поразить большой процент населения. 

Ранее сообщалось, что на больничный пришлось уйти и самому Папе Франциску. Однако, вскоре служащие всех успокоили: никакого коронавируса у Понтифика нет. Он страдает от обычной простуды и не более. 

Италия сейчас - наиболее пораженная коронавирусом страна Европы. Там от осложнений уже умерли около 150 человек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о о новых случаях подозрения на коронавирус в Украине. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vatican/vatican-reports-first-case-of-coronavirus-in-vatican-city-idUSKBN20T13O
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...