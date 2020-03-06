Папа под угрозой: коронавирус проник в Ватикан

Первого пораженного коронавирусом нашли в Ватикане. Врачи уже подтвердили - это коронавирус Covid-19, сообщает Reuters.

Коронавирус Covid-19 расширяет горизонты. Теперь он вплотную подобрался к Папе Римскому. Кто именно подхватил инфекцию и на сколько этот человек близок к окружению Понтифика, пока неизвестно. Медики не стали распространять эту информацию. Теоретически, это может быть кто-то со священников, либо представителей охраны, которые живут в городе-государстве.

Инфицированного коронавирусом госпитализировали накануне. Ему сделали необходимые анализы, и сомнений не осталось - этот тот самый новый тип коронавируса. Сразу же после этого медицинские учреждения Ватикана закрыли на дезинфекцию.

Ватикан - крошечный город-государство, расположенный посреди столицы Италии - Рима. Тут обитает около тысячи человек. Кроме того, каждый день сюда приходят толпы туристов. Так что, теоретически, инфекция может распространиться в Ватикане достаточно быстро и поразить большой процент населения.

Ранее сообщалось, что на больничный пришлось уйти и самому Папе Франциску. Однако, вскоре служащие всех успокоили: никакого коронавируса у Понтифика нет. Он страдает от обычной простуды и не более.

Италия сейчас - наиболее пораженная коронавирусом страна Европы. Там от осложнений уже умерли около 150 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о о новых случаях подозрения на коронавирус в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!