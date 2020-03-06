Коронавирус охватывает Украину: появились новые подозрения на китайскую лихорадку

В Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ситуации с распространением коронавируса в нашей стране на текущий момент. Как сообщает МОЗ, сейчас в Центре общественного здоровья эксперты проверяют анализы крови еще 9 человек, у которых заподозрили COVID-19.

В Минздраве делают акцент на том, что пока ни у кого из заболевших китайский вирус не подтвердили: ведутся лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории.

Как ранее сообщали “Комментарии”, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, китайский вирус обнаружили в крови у жителя Черновицкой области. Ранее инфицированный путешествовал по Италии вместе с супругой, и по возвращению в Украину прошел температурный контроль, который не показал никаких отклонений от нормы. Уже дома у мужчины появились легкие симптомы, и он обратился к семейному врачу, после чего находился в самоизоляции. 29 февраля, по словам Ляшко, у пациента уже появились симптомы, в связи с которыми пришлось вызывать скорую.

Медики отвезли жителя Черновцов в спецотделение инфекционной больницы, где у него взяли все необходимые анализы на коронавирус. Сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, а из симптомов - сухой кашель и температура. Эксперты работают со всеми, с кем контактировал заболевший: все эти люди находятся в самоизоляции дома.

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