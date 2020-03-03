Италия, легкие симптомы и самоизоляция: в МОЗ рассказали все подробности первого случая коронавируса в Украине

Первый случай коронавируса в Украине зафиксировали в Черновицкой области. Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, инфицированный путешествовал по Италии вместе с супругой, и по возвращению в Украину прошел температурный контроль, который не показал никаких отклонений от нормы. Уже дома у инфицированного появились легкие симптомы, и он обратился к семейному врачу, после чего находился в самоизоляции. 29 февраля, по словам Ляшко, у пациента уже появились симптомы, в связи с которыми пришлось вызывать скорую.

Медики отвезли жителя Черновцов в спецотделение инфекционной больницы, где у него взяли все необходимые анализы на коронавирус. Только сегодня стало известно о том, что результат на китайский вирус является положительным.

Сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, а из симптомов - сухой кашель и температура. Эксперты работают со всеми, с кем контактировал заболевший: все эти люди находятся в самоизоляции дома.

“У нас есть отработанный алгоритм действий”, - говорит Ляшко, призывая не создавать панику и одевать защитную маску лишь в том случае, если у человека есть признаки вирусной инфекции.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса, который сейчас бушует в Италии, проверку на наличие китайского COVID-2019 в крови пришлось пройти Папе Римскому

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