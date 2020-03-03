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Папа Римский сдал тест на коронавирус после сильного кашля на мессе

Заболеванию Папы Римского Франциска предшествовала поездка в Бари на юг Италии и многочисленные встречи с прихожанами со всего мира

сегодня, 09:50
Автор:

• Елена Волкова

Папа Римский сдал тест на коронавирус после сильного кашля на мессе

Из-за эпидемии коронавируса, который сейчас бушует в Италии, проверку на наличие китайского COVID-2019 в крови пришлось пройти Папе Римскому. Об этом пишет местное издание Il Messaggero.

Как сообщают СМИ, уже неделю 83-летнему Франциску нездоровится, и во время встречи с верующими в минувшее воскресенье он сильно кашлял. Заболеванию Папы предшествовала поездка в Бари на юг Италии и многочисленные встречи с прихожанами со всего мира. В результате, у него поднялась температура, после чего медики провели тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным, поэтому еще не выздоровевшему Папе Римскому разрешили осуществлять утренние мессы.

"Комментарии" сообщали о том, что вчера в Иране официально подтвердили, что среди жертв бушующего в этой стране коронавируса - член высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны. Мохаммаду Мирмохаммади было 76 лет, и он скончался от нового вируса в больнице Тегерана.


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Источник: comments.ua
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