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От коронавируса скончался топ-чиновник Ирана

В больнице Тегерана умер член Высшего совета страны, который консультировал Верховного лидера Ирана Али Хаменеи

сегодня, 15:15
Автор:

• Елена Волкова

От коронавируса скончался топ-чиновник Ирана

В Иране официально подтвердили, что среди жертв бушующего в этой стране коронавируса - член высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны. Мохаммаду Мирмохаммади было 76 лет, и он скончался от нового вируса в больнице Тегерана. Об этом пишет местное издание Yeni Safak.

Известно, что в разные годы Мохаммад занимал различные топ-должности, являлся членом парламента от провинции Кум, а два года назад стал членом Высшего совета страны и консультировал Верховного лидера Али Хаменеи. Согласно последним данным, в Иране из-за коронавируса погибло 54 человека.

Как ранее сообщали “Комментарии”, интернет пестрит историями о жизни четверых украинских “уханьцев”, которых не взяли на борт самолета из-за температуры и отказа оставить собаку. Впрочем, в поле зрения дипломатов, которые из-за коронавируса сейчас решают вопрос о возвращении наших домой, попали не все. Так, 24-летний одессит Вячеслав Усов не был в списке тех, кого отправили на карантин в Новые Санжары. В эксклюзиве “Комментариев” парень рассказал, что был вынужден лазить через заборы, чтобы достать еду, а теперь мечтает оказаться в изоляции в Украине, где будет в безопасности и без постоянного чувства голода.



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Источник: comments.ua

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