"Приходилось перелазить заборы, чтобы достать еду", - забытый дипломатами украинец

Интернет пестрит историями о жизни четверых украинских “уханьцев”, которых не взяли на борт самолета из-за температуры и отказа оставить собаку. Впрочем, в поле зрения дипломатов, которые из-за коронавируса сейчас решают вопрос о возвращении наших домой, попали не все. Так, 24-летний одессит Вячеслав Усов не был в списке тех, кого отправили на карантин в Новые Санжары. В эксклюзиве “Комментариев” парень рассказал, что был вынужден лазить через заборы, чтобы достать еду, а теперь мечтает оказаться в изоляции в Украине, где будет в безопасности и без постоянного чувства голода.

"Эвакуацию я пропустил"

Слава рассказывает, что в Ухань прилетел полгода назад и устроился в местный клуб, чтобы подзаработать. Когда появились новости об эвакуации, одессит, по его словам, оставил заявку, но почему-то в список не попал.

“Я обращался в наши местные чаты с просьбой добавить меня в группу по эвакуации, но этого не случилось. Я, понадеявшись, что вирус в скором времени таки закончится, честно сказать, не особо следил за вылетом, так как думал,что, возможно, его и нет, - признается Вячеслав Усов, - 2 февраля я звонил в посольство и оставлял там свои данные. Меня расспросили о моем положении, но эвакуацию я все равно пропустил”.

Слава говорит, что первые две недели жизни в полностью отрезанном от мира городе жилось терпимо. Молодой человек не осознавал опасность вируса и то, что изоляция может продолжаться столь долго, да еще и привести к недоеданию.

“Спустя две недели карантина для нас - иностранцев - начались сложности. Так как выйти из квартиры было запрещено, приходилось делать это тайком, перелазить заборы, чтобы достать еду. Прилавки магазинов опустели, к тому же цены выросли в несколько раз. Смысл такого заработка в Китае, если ты оставил все деньги в этой стране”, - сетует одессит.

Мечтает о Новых Санжарах и украинской кормежке



Сейчас Слава живет в квартире и получает от своего менеджера около 150 долларов (примерно 3 670 грн) раз в две недели, чтобы иметь возможность покупать еду. Казалось бы, на продукты должно хватить, но не в современном Ухане, признается Слава. Мол, большинство магазинов не работает, заказ приходится делать в Сети втридорога, доплачивая за доставку. Причем, многих позиций - мяса, рыбы, молочки и овощей - на онлайн-полках зачастую нет.

“Я спортсмен, поэтому питание для меня - основа основ. Когда начались проблемы с едой, я не на шутку расстроился. Еды действительно не хватает, и это при том, что сейчас я временно не занимаюсь спортом”, - говорит молодой человек, признаваясь, что хочет как можно быстрее оказаться в Новых Санжарах, где, как он слышал, кормят вкусно и вдоволь.

Слава чувствует, что оставаться в Ухане опасно, и если его не заберет Украина, будет думать, как сбежать домой “в самоволку”. Впрочем, надеемся, до крайности не дойдет: по словам Вячеслава, сегодня посольство Украины в Ухане связалось с ним и попросило скинуть на электронку все его данные, чтобы включить в обновленный список по эвакуации.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня 28-летний Святослав Гарасюк из Хмельницкого, которого не эвакуировали из Уханя домой из-за повышенной температуры, преодолел 40-дневный рубеж в китайской изоляции. Несмотря на видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и топ-чиновникам страны 26 февраля, ответ на главный вопрос, когда приблизительно Слава и его друзья по несчастью покинут Китай, парень так и не получил. “Комментариям” украинец рассказал о жизни взаперти и с перманентным чувством, что на родину его уже никогда не пустят.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!