"Кажется, на родину меня уже никогда не пустят": 40 дней изоляции украинца в Ухане

Сегодня 28-летний Святослав Гарасюк из Хмельницкого, которого не эвакуировали из Уханя домой из-за повышенной температуры, преодолел 40-дневный рубеж в китайской изоляции. Несмотря на видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и топ-чиновникам страны 26 февраля, ответ на главный вопрос, когда приблизительно Слава и его друзья по несчастью покинут Китай, парень так и не получил. “Комментариям” украинец рассказал о жизни взаперти и с перманентным чувством, что на родину его уже никогда не пустят.

“Посольство Украины и многие чиновники много и неоднократно говорили о том, что они работают над вариантами эвакуации. В посольстве Украины в Ухане мне также недавно ответили, что они прорабатывают варианты, чтобы нас быстрее вернуть домой. Но по сути мы не знаем ничего. Точную информацию должно предоставить посольство, но они этого пока не делают, лишь говорят, что работают, - рассказывает Святослав Гарасюк. - Есть два варианта: либо отправить за нами самолет из Украины, либо подсадить в рейс к другой стране, которая будет забирать своих”.

Слава сетует на то, что столь длительное время находится в четырех стенах, не имея возможности даже купить продукты, ведь местный рацион, по словам парня, подходит не каждому. Украинец говорит, что ежедневно им доставляют завтрак, обед и ужин в виде риса и овощей, иногда бывают яйца и своеобразное мясо. Дескать, кормят типичной китайской едой, которая не для всех.

“Ситуация здесь критическая, я думаю, что это уже грань. Я очень скучаю по дому, по свободе действий. 40-й день жить вот так… Не поехать домой из-за температуры 37,6, при том, что она у меня всю жизнь была повышена… Но это уже в прошлом. Теперь главное, чтобы нас наконец-то забрали, потому что я не представляю, как жить в этих условиях дальше, к примеру, еще два-три месяца, пока Ухань не откроют”, - поделился с “Комментариями” Святослав. По его словам, после всех событий его гложет чувство, что в Украину его уже никогда не пустят.



Ранее мы сообщали о том, что Славу и еще двоих земляков не допустили на борт из-за повышенной температуры. В аэропорту медики сделали тест на коронавирус и отправили парня в отель на карантин. На следующий день уже в больнице Слава сдал еще один анализ, и через время выяснилось, что со здоровьем проблем нет, а температура в норме. Согласно китайским правилам, сделали и третий тест, который также оказался отрицательным. Украинцу сказали, что он полностью здоров, но должен находиться в Ухане еще неопределенное время. В отчаянии парень записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, посольству Украины и главе МИД Вадиму Пристайко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!