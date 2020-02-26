"Забытый" в Ухане украинец: "Больше всего мне хочется домой"

Пока в Сети не утихают страсти из-за митинга против возвращения 70 украинцев и иностранцев из Уханя, а ФК “Шахтер” собирается отправить частный самолет за Настей Зинченко и ее собакой Мишель, в эпицентре коронавируса остаются трое украинцев, о которых ранее не было никакой информации. Неделю назад молодых ребят не пустили на рейс из-за повышенной температуры тела, после чего взяли уйму анализов и поместили в изоляцию. “Комментариям” удалось пообщаться с одним из “забытых” в Китае украинцев - 28-летним Святославом Гарасюком из Хмельницкого, который рассказал о насыщенной неделе в уханьском карантине, обращении к президенту и самом страшном для ребят - неведении.

Жизнь в полном одиночестве и с "гостями" в масках

Неделю назад Славу и еще двоих земляков не допустили на борт из-за повышенной температуры. "У меня термометр показал 37,7, а когда перемеряли - 37,6. Там же, в аэропорту, сделали тест на коронавирус и отправили в отель на карантин. На следующий день уже в больнице я сдал еще один анализ, и через время выяснилось, что со здоровьем проблем нет, а температура в норме, - делится с нами Слава. - Согласно китайским правилам, сделали третий тест - и он оказался отрицательным. Мне сказали, что я полностью здоров, но должен находиться здесь еще неопределенное время”.

До запланированного полета домой Слава вместе с другими ребятами - участниками танцевального коллектива из Украины - находился в карантине около месяца. Эту неделю он провел в полном одиночестве: в закрытой комнате закрытого уханьского отеля, который больше напоминает больницу, ведь из окна виднеются “кареты” скорой помощи и люди в спецкостюмах. Парень говорит, что еду ему приносят люди в масках трижды в день, а утром приходят врачи оценить состояние и измерить температуру, которая в абсолютной норме.



“Конечно, какой-то процент страха из-за коронавируса в Китае имеется. Но то, сколько я сижу в неведении… Больше всего мне хочется домой. У меня есть своя жизнь, свои планы и предстоящая работа”, - говорит Святослав. Естественно, из новостей парень в курсе, как яростно встречали его эвакуированных друзей украинцы. “Надеюсь те, кто так себя повел, поняли, что совершили ошибку. Хочется верить, что если нас, дай бог, заберут отсюда, такого уже не будет”, - говорит украинец.

Достучаться президенту

Сегодня Слава записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, посольству Украины и главе МИД Вадиму Пристайко, чтобы напомнить, что, помимо Анастасии Зинченко с собачкой, в Ухане находятся трое украинцев, которые не были допущены на борт самолета в связи с повышенной температурой.



“Я постоянно на связи с посольством Украины, но конкретной информации насчет нашей эвакуации домой там, увы, предоставить не могут. Единственный факт, который они до нас донесли, - то, что я не смогу самостоятельно покинуть территорию Китая без разрешения украинского посольства”, - вздыхает молодой человек.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".

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