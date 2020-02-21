"Брошенной" в Ухане украинке, которой не позволили забрать собаку, позвонил Зеленский

После того, как украинку Анастасию Зинченко вчера отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. Сегодня после вчерашних публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Разговор девушка выложила в своем аккаунте в Instagram.









"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… Вы Вас не оставим. Хотел Вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути. Я просто недавно узнал об этой проблеме, но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал Зеленский.

Кроме того, Настя поделилась снимками продовольственной помощи, которую ей предоставили в Ухане. Полный багажник авто с пакетами продуктов и защитные маски доставили домой местные полицейские. Кроме того, по словам Насти, ей пообещали помочь достать корм и для собаки Мишель.







Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Настя отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку Мишель. В МИД Украины ответили на запрос “Комментариев” о судьбе украинки и заявили о том, что “посольство Украины в КНР в пределах компетенции приняло все возможные меры для обеспечения эвакуации всех граждан Украины, которые выразили желание покинуть провинцию Хубэй из-за вспышки эпидемии вирусной пневмонии, вызванной коронавируса COVID-19”.

После сложившейся ситуации дипломаты несколько раз обращались в уполномоченные органы КНР с просьбой предоставить возможность Анастасии Зинченко вылететь из Уханя вместе с ее любимцем, однако, ссылаясь на отсутствие полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу, беспрецедентные карантинные мероприятия и специальный эвакуационный характер рейса, китайские власти каждый раз отказывались предоставить разрешение на перемещение через ее госграницу животного.

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