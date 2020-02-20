Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки

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Украинка отказалась от
эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку.
Об этом Анастасия Зинченко написала в своем Instagram.
Как рассказала девушка, изначально украинское посольство в
КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой истории с
девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при
условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным
нормам.
Зинченко рассказала,
что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями
в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство
Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая
с собакой.
"Уверяли, что
китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ,
где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в
курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть,
посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в
эвакуации", - утверждает Зинченко.
На данный момент достоверно неизвестно, действительно ли украинское посольство отказало девушке в эвакуации с собакой.
В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.
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