Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки

Украинка отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку. Об этом Анастасия Зинченко написала в своем Instagram.

Как рассказала девушка, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой истории с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.

Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

"Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации", - утверждает Зинченко.

На данный момент достоверно неизвестно, действительно ли украинское посольство отказало девушке в эвакуации с собакой.









Ранее "Комментарии" писали, что, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин издал указ о направлении еще почти 3 тысяч военных медиков в Ухань. Об этом сообщает Global Times. По данным издания, в Ухань, где произошла вспышка коронавируса, дополнительно направили около 3 тысяч медработников из состава ВС Китая. Медики будут лечить больных коронавирусом пациентов в двух недавно построенных больницах.

В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.







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