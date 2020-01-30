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Стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань

Посольство Украины в Китае изучает возможность эвакуации украинцев из провинции Хубэй

сегодня, 01:15
Автор:

• Ольга Чародий

51 украинец находится в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился по всей стране и другим странам коронавирус. Об этом сообщает издание Ракурс.

На данный момент известно, что  49 человек находится в Ухане, один человек – в городе Сяньян и еще один – в городском уезде Чжун Сянь города Цзинмэнь. В связи с распространением коронавируса в Китае авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса – 30 января и в 3 февраля для эвакуации украинских туристов.

Как пишет CNN, посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением коронавируса изучает каквозможно эвакуировать украинцев. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.


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Источник: https://racurs.ua/ua/n132832-u-zablokovanomu-cherez-koronavirus-uhani-perebuvaut-mayje-50-ukrayinciv-posolstvo-dokument.html
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