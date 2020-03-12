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YouTube отменит монетизацию на своей платформе

Видеохостинг YouTube заявил об отмене монетизации для видео, которые упоминают коронавирус

сегодня, 14:02
Автор:

• Зинченко Павел

YouTube отменит монетизацию на своей платформе

Представитель YouTube заявил, что все видео на платформе, которые содержат информацию о коронавирус, не будут монетизированы. Фактически, это означает, что авторы каналов не могут зарабатывать на этих видеороликах.

Пересмотренная политика YouTube будет использоваться с ограниченным количеством каналов, включая каналы от сертифицированных разработчиков и ряда новостных партнеров. Пресс-секретарь Google сказал, что новостные партнеры YouTube согласны отказываться сообщать подробности об эпидемии коронавируса.

В последние недели такие технологические гиганты, как Google, Facebook и Amazon приняли меры против распространения информации о материалах, относящихся к эпидемии. На прошлой неделе CNBC обнаружил многочисленные примеры рекламы Google для продуктов, утверждающих, что они защищают от коронавируса. В этой неделе компания заявила, что временно запретила рекламу медицинских масок для лица. Остальные компании также все чаще блокируют контент, связанный с коронавирусом и его лечением, который стал обычным для брендов.

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube запустит функцию аплодисментов.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/03/11/youtube-reverses-policy-of-banning-ads-on-coronavirus-videos.html
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