YouTube отменит монетизацию на своей платформе

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Представитель YouTube заявил, что все видео на платформе, которые содержат информацию о коронавирус, не будут монетизированы. Фактически, это означает, что авторы каналов не могут зарабатывать на этих видеороликах.
Пересмотренная политика YouTube будет использоваться с ограниченным количеством каналов, включая каналы от сертифицированных разработчиков и ряда новостных партнеров. Пресс-секретарь Google сказал, что новостные партнеры YouTube согласны отказываться сообщать подробности об эпидемии коронавируса.
В последние недели такие технологические гиганты, как Google, Facebook и Amazon приняли меры против распространения информации о материалах, относящихся к эпидемии. На прошлой неделе CNBC обнаружил многочисленные примеры рекламы Google для продуктов, утверждающих, что они защищают от коронавируса. В этой неделе компания заявила, что временно запретила рекламу медицинских масок для лица. Остальные компании также все чаще блокируют контент, связанный с коронавирусом и его лечением, который стал обычным для брендов.
Как сообщало издание "Комментарии", YouTube запустит функцию аплодисментов.
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