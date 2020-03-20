Netflix снизит качество видео в европейских странах

Компания Netflix снизит качество видео в Европе в течение следующих 30 дней, чтобы уменьшить нагрузку на интернет-провайдеров. Спрос на потоковую передачу увеличился, потому что большая часть Европы самоизолируется в домах из-за вспышки коронавируса.

Поставщик видеопотоков заявил, что снижение качества изображения позволит сократить потребление данных Netflix на 25%. Но он заверил, что зрители все равно получат хорошее качество изображения. Похоже, что это изменение касается в первую очередь Великобритании, но Netflix не ответил на запрос BBC о подтверждении этого.

Компания сократит свои потоковые битрейты, которые влияют на то, как четкие и плавные видео выглядят при потоковой передаче в Интернете. Видео с более высоким битрейтом, как правило, выглядят менее "блочными" или пикселированными, но используют больше данных.

Тьерри Бретон, европейский комиссар по внутреннему рынку, ранее говорил, что люди должны "перейти на стандартное определение, когда HD [высокое разрешение] не является необходимым". В часе видео стандартной четкости используется около 1 ГБ данных, в то время как HD может использовать до 3 ГБ в час. Netflix также предлагает видео высокой четкости 4K для некоторых своих программ.

Как сообщало издание "Комментарии", Netflix выпустил собственное мороженое.

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