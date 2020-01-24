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Netflix выпустили собственное мороженое

К просмотру любимых фильмов

24 января 2020, 20:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix объявила о новой коллаборации. Однако на этот раз речь идет не о запуске нового видеопродукта, а о производстве собственного лакомства. 

Так, стриминговая платформа объединилась с успешной британской компанией, которая специализируется на производстве мороженого Ben & Jerry's. Отмечается, что  вместе они создали мороженое под названием Netflix & Chill'd. Известно, что десерт представлен несколькими вкусами: арахисового масла, карамели, со сладким печеньем, солеными крекерами, а также брауни. Кроме того, есть вариант мороженого и для веганов – на основе миндального молока.

Пока что десертный продукт можно купить только в Великобритании, но Ben & Jerry's планируют расширить продажу лакомства на 20 стран.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский кабельный телевизионный канал HBO Max объявил о своем новом проекте, который посвящен британским монархам. Так, телевизионная сеть выпустит сериал под названием "Принц". 


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Источник: https://www.instagram.com/benandjerrys/?utm_source=ig_embed
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