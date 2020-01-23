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HBO выпустят сатирический мультсериал о жизни королевской семьи

Будет над чем посмеяться

23 января 2020, 22:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Американский кабельный телевизионный канал HBO Max объявил о своем новом проекте, который посвящен британским монархам. Так, телевизионная сеть выпустит сериал под названием "Принц". Известно, что в основу кинокартины легли истории из жизни королевской семьи. Над проектом работает 53-летний известный актер и сценарист Гари Джанетти. К слову, он является автором культового ситкома "Гриффины".

"Я очень рад нашему сотрудничеству с HBO Max и работаю над сериалом о семье, которая безжалостно борется за трон”, — отметил Джанетти.

Стоит отметить, что в новом мультсериале Джанетти озвучит Джорджа, принца Гарри озвучит 43-летний актер Орландо Блум, Меган Маркл — 33-летняя актриса театра и кино Кондола Рашад, а Кейт Миддлтон — британская теле-звезда Люси Панч.

Примечательно, что продюсер ведет микроблог в соцсети Instagram, где он активно делится новостями из жизни ее Величества Елизаветы II, ее детей, внуков и правнуков. Кроме того, каждый пост сопровождается забавными выражениями лица маленького принца Джорджа, которые добавляет Гари.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что внук Елизаветы II снялся в китайской рекламе. Так, 42-летний Питер Филлипс использовал свой статус в коммерческих целях, что рассматривается как неуважение к монархам.


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Источник: https://www.instagram.com/garyjanetti/?utm_source=ig_embed
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