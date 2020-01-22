Очередной скандал в семье: внук Елизаветы II снялся в китайской рекламе

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Известно, не так давно принца Гарри и его супругу Меган Маркл лишили королевского титула, что многих повергло в шок. Однако на этом страсти не утихли, британские монархи оказались в центре очередного скандала.
Как передает таблоид The Sun, 42-летний внук ее Величества Елизаветы II, Питер Филлипс принял участие в съемках рекламы молочной продукции для одного из китайских телеканалов. Отмечается, что престолонаследник в рекламной кампании использовал свой королевский статус. Примечательно, что мать Питера принцесса Анна оберегала сына от публичности, однако он стремился к узнаваемости.
Так, интернет-пользователи стали активно распространять рекламу молока марки Jersey Fresh Milk, в которой родственник королевы Великобритании подчеркнул свою причастность к монаршей семье. По задумке создателей рекламного ролика, старший внук Елизаветы II пьет молоко Jersey Fresh Milk с ранних лет. По данным инсайдеров, за съемки Питер получил десятки тысяч долларов.
Стоит отметить, что использовать королевские полномочия членам семьи с целью заработка запрещается или рассматривается как неуважение к монархам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елизавета II в депрессии из-за заявления принца Гарри.
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