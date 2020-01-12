Елизавета II в депрессии из-за заявления принца Гарри

Вероятно, ее Величество Елизавета II в последнее время имеет плохое эмоциональное состояние, так как поступки ее внука принца Гарри не могут не огорчать. Известно, что младший сын принца Уэльского, Чарльза и его 38-летняя жена, бывшая модель Меган Маркл намерены отсоединится от королевской семьи. Так, папарацци засняли британскую королеву за рулем ее автомобиля Range Rover в Сандрингеме. По данным британского таблоида Sky news, ее Величество впервые села за руль после прозвучавшего отречения.

В свою очередь, британцы обеспокоены состоянием королевы: Елизавета II садится за руль внедорожника крайне редко и, как говорят, только в моменты очень сильного раздражения. К слову, ранее сама королева также откровенно делилась, что вождение автомобиля для нее является "успокоительным". Согласно сообщению, 93-летняя коронованная особа выглядела, действительно, очень расстроенной.

Однако больше всего настораживает тот факт, что Елизавета II находясь за рулем не смотрит на дорогу. Впрочем, в Сандрингеме утверждают, что королева всегда ведет себя за рулем беспечно, что неудивительно - перед ее выездом дороги здесь тщательно блокируются.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что внучку Елизаветы II лишили водительского удостоверения.





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