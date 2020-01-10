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Подпортила репутацию: внучку Елизаветы II лишили водительского удостоверения

Зара Тиндолл признала свою вину в содеянном

сегодня, 21:00
Автор:

• Ростопира Наталья

38-летняя внучка ее Величества Елизаветы II Зара Тиндолл превысила скорость, за что ее лишили водительского удостоверения. Известно, что теперь дочка принцессы Анны не сможет водить автомобиль в течение полугода, передает новостная служба BBC.

Согласно сообщению, инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако свою вину Зара Филлипс признала только сейчас. Западные СМИ передают, что наследницу британской королевы засекли камеры видеорегистраторов около ее дома в Котсуолде, когда она была за рулем своего автомобиля Land Rover. Так, девушка ехала со скоростью 145 километров в час вместо разрешенных 112. Согласно решению суда, Зара должна выплатить 880 долларов штрафа, а также покрыть судебные расходы - 200 долларов.

Стоит отметить, что старшая внучка Елизаветы II уже не впервые действует против правил на дороге19 лет назад внучка королевы едва уцелела, перекинувшись за рулем автомобиля. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон.

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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-51039925
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