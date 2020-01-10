Подпортила репутацию: внучку Елизаветы II лишили водительского удостоверения

38-летняя внучка ее Величества Елизаветы II Зара Тиндолл превысила скорость, за что ее лишили водительского удостоверения. Известно, что теперь дочка принцессы Анны не сможет водить автомобиль в течение полугода, передает новостная служба BBC.

Согласно сообщению, инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако свою вину Зара Филлипс признала только сейчас. Западные СМИ передают, что наследницу британской королевы засекли камеры видеорегистраторов около ее дома в Котсуолде, когда она была за рулем своего автомобиля Land Rover. Так, девушка ехала со скоростью 145 километров в час вместо разрешенных 112. Согласно решению суда, Зара должна выплатить 880 долларов штрафа, а также покрыть судебные расходы - 200 долларов.

Стоит отметить, что старшая внучка Елизаветы II уже не впервые действует против правил на дороге: 19 лет назад внучка королевы едва уцелела, перекинувшись за рулем автомобиля.

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