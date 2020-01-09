Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон

Герцоги Сассекские не пришли на день рожденья супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Известно, что 9 января герцогиня Кембриджская будет отмечать свое 37-летие, однако праздничная вечеринка уже состоялась. Так, Кейт собрала своих родственников и друзей в своем загородном доме в Анмер-холле. Стоит отметить, что среди гостей не было принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Примечательно, что родственники уже второй год подряд игнорируют праздник герцогини.

По данным таблоида People, первый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма после Рождества был приурочен именно к вечеринке ко дню рождения герцогини. Известно, что после традиционной утренней службе в церкви Святой Марии Магдалины к супругам присоединились ее Величество Елизавета II, а также родители Кейт – Кароль и Майкл Миддлтон, близкий друг принца Уильяма Том ван Страубензи с невестой, которая преподает в престижной школе Thomas's Battersea в Лондоне, где учатся Шарлотта и Джордж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II показала фото с тремя наследниками.