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Королева Елизавета II показала фото с тремя наследниками

Снимок был выпущен в честь нового десятилетия

сегодня, 12:27
Автор:

• Ростопира Наталья

Британские монархи на своей официальной странице в Instagram поделились снимком в честь нового десятилетия. Так, на фотографии запечатлена ее Величество с тремя престолонаследниками – 71-летним принцем Чарльзом, 37-летним принцем Уильямом и 6-летним принцем Джорджем.

Под кадром, на котором запечатлена королева Елизавета II с сыном, внуком и правнуком, Кенсингтонский дворец  оставил подпись: "С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года".

Стоит отметить, это фотосессия королевской семьи состоялась еще до католического Рождества. К слову, сын принца Уильяма теперь одет в брюки, ведь традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой ровно до шестилетнего возраста. Принцу Джорджу исполнилось шесть лет минувшим летом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший слуга Елизаветы II рассказал о вредных привычках королевы.

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Источник: https://www.instagram.com/theroyalfamily/?utm_source=ig_embed
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