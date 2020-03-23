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Социальная сеть Facebook тестирует "темный дизайн"

В некоторых странах пользователи получили возможность использовать обновленную версию страницы в Facebook

сегодня, 17:45
Автор:

• Зинченко Павел

Социальная сеть Facebook тестирует "темный дизайн"

Cоциальная сеть Facebook начала работу над редизайном платформы с января. В частности, некоторым пользователям ПК теперь разрешено менять обычную тему интерфейса на более темную. Об этом сообщает информационный портал Lifehacker.

"Вы можете проверить обновления дизайна Facebook прямо сейчас, если нажмете стрелку вниз в верхнем правом углу интерфейса и выберете "Перейти к новой кнопке Facebook"", - говорится в официальном сообщении компании. Однако на данный момент эта опция доступна не всем пользователям социальной сети.

В дополнение к "темной" теме Facebook тестирует другие изменения. В частности, исчезнет обычная синяя полоса в верхней части страницы. Страницы будут сверху, а поле для "Создание нового поста" будет находиться под ними. Правый и левый информационные столбцы практически не изменятся.

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Основным изменением является использование разделительных полос, которые делают дизайн более эстетичным. У верхних элементов в каждом сегменте есть кнопки для расширения, чтобы показать дополнительные параметры. Панель поиска в верхнем левом углу была уменьшена, чтобы соответствовать левому столбцу. Когда эта функция будет доступна для широкой публики не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Facebook представила обновленную VR-гарнитуру.


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Источник: https://odessa-en.areas.news/facebook-tests-new-dark-design/
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