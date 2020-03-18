Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5197.85

ETH/USD

113.95

LTC/USD

33.43

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT VR Компания Facebook представила обновленную VR-гарнитуру
НОВОСТИ Все новости

Компания Facebook представила обновленную VR-гарнитуру

Владельцы гарнитуры получат поддержку нескольких окон для 2D-приложений, переработанное универсальное меню и многое другое

сегодня, 16:39
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Facebook представила обновленную VR-гарнитуру

Сегодня в своем объявлении VR-компания Facebook Oculus сообщила о планах выпустить обновленный пользовательский интерфейс для своей гарнитуры Oculus Quest. Oculus называет это "главным обновлением" своей системы, которое принесет пользователям более "гибкий и социальный" опыт. Владельцы гарнитуры могут рассчитывать на поддержку нескольких окон для 2D-приложений, переработанное универсальное меню и многое другое.

Oculus описывает изменения как экспериментальные функции, и они будут доступны начиная с конца этого месяца. Переработанный пользовательский интерфейс будет содержать то, что Oculus описывает как "новые иммерсивные наложения", в дополнение к измененному меню. По словам компании, поддержка многооконного ввода начнется с Oculus Browser.

Переработанное меню - одно из самых интересных изменений. Oculus описывает дизайн как "личную панель управления" - он позволяет пользователям легко получать доступ к социальным функциям платформы, переключаться между 2D-приложениями и иммерсивными средами, а также, среди прочего, управлять своими устройствами.

Oculus говорит, что переработанное меню предлагает лучшую организацию с более быстрым доступом к наиболее часто используемым приложениям, включая такие вещи, как браузер, исследование, магазин и телевидение. Редизайн также включает быстрый доступ к настройкам громкости и яркости, а также часто используемым приложениям.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook поделится с Instagram популярной функцией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slashgear.com/oculus-quest-vr-system-will-get-major-ui-redesign-later-this-month-16613388/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...