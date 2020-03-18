Компания Facebook представила обновленную VR-гарнитуру

Сегодня в своем объявлении VR-компания Facebook Oculus сообщила о планах выпустить обновленный пользовательский интерфейс для своей гарнитуры Oculus Quest. Oculus называет это "главным обновлением" своей системы, которое принесет пользователям более "гибкий и социальный" опыт. Владельцы гарнитуры могут рассчитывать на поддержку нескольких окон для 2D-приложений, переработанное универсальное меню и многое другое.

Oculus описывает изменения как экспериментальные функции, и они будут доступны начиная с конца этого месяца. Переработанный пользовательский интерфейс будет содержать то, что Oculus описывает как "новые иммерсивные наложения", в дополнение к измененному меню. По словам компании, поддержка многооконного ввода начнется с Oculus Browser.

Переработанное меню - одно из самых интересных изменений. Oculus описывает дизайн как "личную панель управления" - он позволяет пользователям легко получать доступ к социальным функциям платформы, переключаться между 2D-приложениями и иммерсивными средами, а также, среди прочего, управлять своими устройствами.

Oculus говорит, что переработанное меню предлагает лучшую организацию с более быстрым доступом к наиболее часто используемым приложениям, включая такие вещи, как браузер, исследование, магазин и телевидение. Редизайн также включает быстрый доступ к настройкам громкости и яркости, а также часто используемым приложениям.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook поделится с Instagram популярной функцией.

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