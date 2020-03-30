Обновление привело к проблемам с Интернетом в Windows 10

Компания Microsoft подтвердила новую ошибку в операционной системе Windows 10, которая вызывает проблемы с Интернетом.

Microsoft сообщает, что ошибка распространяется на некоторые системы и затрагивает Windows 10 с ноября или мая 2019 года, когда система притерпела ряд обновлений. Согласно информации компании, интернет-соединение может перестать работать на некоторых ПК с ограниченным или отсутствующим статусом интернет-соединения в области уведомлений.



Устройства с ручным или автоматически настроенным прокси-сервером, такие как VPN, чаще всего сталкиваются с проблемой ограниченного подключения к Интернету в Windows 10. По словам Microsoft, проблема связана с накопительным обновлением Windows 10 от 10 февраля 2015.



К сожалению, приложения, использующие WinHTTP или WinInet, страдают от другой ошибки, которая может препятствовать доступу таких приложений к интернет-контенту. В настоящее время Microsoft знает о проблеме, касающейся команд Microsoft, Office, Outlook, Office 365, Internet Explorer и даже некоторых версий Edge.

Хорошая новость заключается в том, что Microsoft уже начала работу над исправлением для пользователей Windows 10, но до его установки может пройти не менее двух недель. Технический гигант в настоящее время планирует опубликовать внеполосный патч в начале апреля и он будет включен в будущий выпуск Windows 10 Patch Tuesday.

Как сообщало издание "Комментарии", Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft.









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