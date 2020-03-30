Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.03.2020

BTC/USD

6315.10

ETH/USD

132.10

LTC/USD

38.72

НБУ 30.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Обновление привело к проблемам с Интернетом в Windows 10
НОВОСТИ Все новости

Обновление привело к проблемам с Интернетом в Windows 10

Microsoft указала на наличие неисправностей в операционной системе Windows 10, которые спровоцировали проблемы с Интернетом

сегодня, 14:13
Автор:

• Зинченко Павел

Обновление привело к проблемам с Интернетом в Windows 10

Компания Microsoft подтвердила новую ошибку в операционной системе Windows 10, которая вызывает проблемы с Интернетом.

Microsoft сообщает, что ошибка распространяется на некоторые системы и затрагивает Windows 10 с ноября или мая 2019 года, когда система притерпела ряд обновлений. Согласно информации компании, интернет-соединение может перестать работать на некоторых ПК с ограниченным или отсутствующим статусом интернет-соединения в области уведомлений.

Устройства с ручным или автоматически настроенным прокси-сервером, такие как VPN, чаще всего сталкиваются с проблемой ограниченного подключения к Интернету в Windows 10. По словам Microsoft, проблема связана с накопительным обновлением Windows 10 от 10 февраля 2015.

К сожалению, приложения, использующие WinHTTP или WinInet, страдают от другой ошибки, которая может препятствовать доступу таких приложений к интернет-контенту. В настоящее время Microsoft знает о проблеме, касающейся команд Microsoft, Office, Outlook, Office 365, Internet Explorer и даже некоторых версий Edge.

Хорошая новость заключается в том, что Microsoft уже начала работу над исправлением для пользователей Windows 10, но до его установки может пройти не менее двух недель. Технический гигант в настоящее время планирует опубликовать внеполосный патч в начале апреля и он будет включен в будущий выпуск Windows 10 Patch Tuesday.

Как сообщало издание "Комментарии", Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.windowslatest.com/2020/03/27/microsoft-acknowledges-that-windows-10-has-a-internet-problem/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...