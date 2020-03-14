Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

В мире информационных технологий произошло легендарное событие — основатель всемирно известной компании Microsoft Билл Гейтс ушел из совета директоров. Об этом компания сообщила в своем блоге на официальном сайте.



64-летний бизнесмен остается акционером и советником генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы. В компании рассказали, что Билл Гейтс планирует заняться благотворительностью в сферах образования, здоровья и климата.

"Мой уход из совета директоров не означает уход из компании. Microsoft навсегда останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей и техническим руководством для достижения амбициозных целей компании", — заявил Билл Гейтс.

Также он добавил, что у него оптимистичные прогнозы насчет будущего компании. В 1986 году, когда компания вышла на биржу, Биллу Гейтсу принадлежали 49% акций Microsoft. А сегодня, по данным экспертов, он владеет около 1,36% акций.

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