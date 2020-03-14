Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

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В мире информационных
технологий произошло легендарное событие — основатель всемирно известной
компании Microsoft Билл Гейтс ушел из совета директоров. Об этом
компания сообщила в своем блоге на официальном сайте.
64-летний бизнесмен
остается акционером и советником генерального директора Microsoft Сатьи
Наделлы. В компании рассказали, что Билл Гейтс планирует заняться
благотворительностью в сферах образования, здоровья и климата.
"Мой уход из совета
директоров не означает уход из компании. Microsoft навсегда
останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей и
техническим руководством для достижения амбициозных целей компании", — заявил
Билл Гейтс.
Также он добавил, что у
него оптимистичные прогнозы насчет будущего компании. В 1986 году, когда
компания вышла на биржу, Биллу Гейтсу принадлежали 49% акций Microsoft. А сегодня, по данным экспертов, он владеет около
1,36% акций.
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