Цифровая библиотека Internet Archive открыла доступ к сотням тысяч книг

Цифровая библиотека Internet Archive открыла доступ к 1,4 миллионам книг, которые ранее можно было только взять напрокат. Это упростит дистанционное обучение миллионов студентов по всему миру.

Сайт с миллиардами сохраненных сайтов, бесплатной музыкой и несколькими миллионами книг изменил правила аренды и открыл бесплатный доступ к 1,4 миллионам книг. Это позволит студентам, исследователям и преподавателям учиться дистанционно.

Internet Archive существует уже почти десять лет. Однако все это время сайт использует систему проката, когда пользователи могут одновременно читать только ограниченное количество книг и через некоторое время обязаны "вернуть" их. Если кто-то хочет прочитать книгу, которую уже взял другой пользователь, то ему придется подождать.



"Теперь мы поняли, что наша библиотечная система не может быть расширена для удовлетворения потребностей мирового сообщества. Чтобы изменить эту ситуацию, нам пришлось сделать большой шаг", - заявили в администрации архива.



Они добавили, что большинство читателей и студентов уже имеют доступ к новым продуктам через сервисы OverDrive и Hoopla. Но студенты и учителя могут испытывать трудности при изучении архивных книг, которые существуют только на бумаге. Из-за популярности дистанционного обучения это может быть еще большей проблемой.



Общественная поддержка этой библиотеки была оказана более чем сотней учреждений, отдельных лиц и университетов, включая Массачусетский технологический институт (MIT). Любые заинтересованные стороны могут спонсировать дальнейшую оцифровку и сохранение книг.

Как сообщало издание "Комментарии", Google оцифрует десятки тысяч старинных книг.



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