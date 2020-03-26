Компания Google оцифрует десятки тысяч старинных книг

Мир цифровых книг невероятно огромен, но на сегодняшний день еще существует целая библиотека письменных материалов XVI-XIX веков, которые еще не оцифрованы и не доступны. В музее Плантена-Моретуса в Антверпене хранится более 25 000 таких ранних печатных книг. Google теперь будет работать в партнерстве с бельгийским городом, чтобы оцифровать более 32 000 книг из музея, а также еще 60 000 книг из Библиотеки наследие Хендрика.

Как только проект будет завершен, появится более 100 000 международных работ, опубликованных в XVI-XIX веках в цифровом формате. А поскольку на эти произведения больше не распространяются авторские права, пользователи смогут получить к ним бесплатный доступ в Google Play Books. Отсканированные книги будут доступны для полнотекстового поиска, поэтому их будет легко использовать для исследований или даже для чтения на досуге. Представьте себе, все эти классические произведения могут быть доступны на вашем мобильном устройстве.

Процесс оцифровки начнется в 2021 году, поскольку Google и властям Антверпена необходимо наладить логистические процессы. Они также не хотят полностью закрывать музей и библиотеку, поэтому им, вероятно, потребуется три года, чтобы завершить проект. Посетителям по-прежнему будет разрешено посещать и просматривать книги, поэтому процесс будет медленным.

Книги для оцифровки будут доставлены из Антверпена в европейский центр оцифровки Google. После того как каждая книга будет отсканирована, цифровая копия будет немедленно загружена на books.google.com. Библиотеки также получат цифровые копии, которые будут включены в их собственные каталоги. Это будет кропотливая работа, но ученые, исследователи и случайные читатели классической литературы определенно будут благодарны.

Как сообщало издание "Комментарии", Google представил уникальное приложение для смартфонов на Android Go.

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