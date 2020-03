Google представил уникальное приложение для смартфонов на Android Go

Компания Google объявила сегодня, что в мире существует более 100 миллионов активных смартфонов Android Go. Это впечатляющая веха, если учесть, что первые устройства появились на полках менее трех лет назад. Более того, смартфоны Android Go не пользуются спросом среди устройств среднего и высокого класса. Тем не менее, они продаются весьма активно.

Android Go был выпущен как альтернативный интерфейс Android, который производители могут использовать на бюджетных смартфонах. Это не требует того же количества ресурсов стандартных версий Android. Google также представила несколько вариантов своих приложений для Android с акцентом на Android Go. Есть YouTube Go, Google Go, Gallery Go и многое другое. Другие компании также выпустили версии Lite, чтобы помочь пользователям Android Go. Например Facebook имеет Messenger Lite и Instagram Lite. Сегодня поисковый гигант представил новую версию одного из самых интересных приложений - Google Camera.

Мощное приложение для камеры теперь имеет новый вариант Android Go. Новый Google Camera Go является менее сложным и намного более быстрым, чем многие из тех приложений, которые есть в обычных смартфонах Android. Однако, помимо приложений камеры Vanilla, Gcam Go также включает в себя обычный набор алгоритмов и функций Google для улучшения качества изображения. Приложение включает в себя отличные функции, такие как портретный режим и ночной режим. Таким образом, скромные смартфоны также могут создавать красивые картинки.



Новое приложение Camera Go будет впервые доступно на Nokia 1.3. Смартфон был выпущен сегодня и также включает в себя Android 10 Go Edition. По данным компании, все больше устройств с Android Go скоро получат поддержку приложения.

