Коронабизнес: как на пандемии коронавируса зарабатывают кибермошенники

Пока ученые и врачи по всему миру пытаются изобрести лекарство от коронавируса, кибермошенники изобретают новые схемы преступлений и развивают свой коронабизнес. Как преступники зарабатывают на пандемии коронавируса рассказали специалисты портала об IT-технологиях.

В дни пандемии коронавируса крайне важно заботится не только о личной гигиене, но и о гигиене своего виртуального пространства. Мошенники научились активно зарабатывать на человеческой панике и желании знать о новой инфекции больше.

Первые попытки заработать на коронавирусе были еще в средине зимы, когда вспышка болезни охватила Китай. Различные сайты тогда предлагали загрузить "антивирусную программу для COVID". При попытке скачивания подобной, преступники получали доступ к личным данным пользователя.

Сейчас подобные схемы уже не работают, поэтому киберпреступники пытаются нагреть руки на желании людей быть в курсе всех событий вокруг пандемии. Например, человек загружает карту распространения коронавируса в мире, а вместе с ней и различные компьютерные вирусы и вредоносные программы. В результате, пароли и личные данные пользователя снова оказываются в руках мошенников. При этом они прикрываются лейблом Всемирной организации здравоохранения.

Еще одна рабочая схема - фишинговые е-мейлы от "официальных" структур с советами касательно профилактики коронавируса. Пользователь переходит по ссылке и оказывается на фишинговом портале, где его просят ввести личную информацию. Некоторые без сомнения делают и это, добровольно отдавая личные данные преступникам. Подобные рассылки совершают и в соцсетях.

Чтобы защититься от кибермошенничества во время пандемии необходимо пользоваться сетями SSL VPN, чтобы безопасно подключаться к рабочим ресурсам, все данные следует шифровать, а аутентификация должна быть двухфакторной

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