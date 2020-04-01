Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.04.2020

BTC/USD

6327.36

ETH/USD

132.77

LTC/USD

38.79

НБУ 01.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Коронабизнес: как на пандемии коронавируса зарабатывают кибермошенники
НОВОСТИ Все новости

Коронабизнес: как на пандемии коронавируса зарабатывают кибермошенники

Кибермошенники зарабатывают на человеческой панике и желании знать больше о пандемии коронавируса.

сегодня, 10:19
Автор:

• Виолетта Комаровская

Коронабизнес: как на пандемии коронавируса зарабатывают кибермошенники

Пока ученые и врачи по всему миру пытаются изобрести лекарство от коронавируса, кибермошенники изобретают новые схемы преступлений и развивают свой коронабизнес. Как преступники зарабатывают на пандемии коронавируса рассказали специалисты портала об IT-технологиях. 

В дни пандемии коронавируса крайне важно заботится не только о личной гигиене, но и о гигиене своего виртуального пространства. Мошенники научились активно зарабатывать на человеческой панике и желании знать о новой инфекции больше. 

Первые попытки заработать на коронавирусе были еще в средине зимы, когда вспышка болезни охватила Китай. Различные сайты тогда предлагали загрузить "антивирусную программу для COVID". При попытке скачивания подобной, преступники получали доступ к личным данным пользователя. 

Сейчас подобные схемы уже не работают, поэтому киберпреступники пытаются нагреть руки на желании людей быть в курсе всех событий вокруг пандемии. Например, человек загружает карту распространения коронавируса в мире, а вместе с ней и различные компьютерные вирусы и вредоносные программы. В результате, пароли и личные данные пользователя снова оказываются в руках мошенников. При этом они прикрываются лейблом Всемирной организации здравоохранения. 

Еще одна рабочая схема - фишинговые е-мейлы от "официальных" структур с советами касательно профилактики коронавируса. Пользователь переходит по ссылке и оказывается на фишинговом портале, где его просят ввести личную информацию. Некоторые без сомнения делают и это, добровольно отдавая личные данные преступникам. Подобные рассылки совершают и в соцсетях. 

Чтобы защититься от кибермошенничества во время пандемии необходимо пользоваться сетями SSL VPN, чтобы безопасно подключаться к рабочим ресурсам, все данные следует шифровать, а аутентификация должна быть двухфакторной 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как правильно дезинфицировать свой смартфон. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://technoportal.com.ua/svit/45922
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...