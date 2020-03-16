Как правильно продезинфицировать смартфон

Смартфон, отнюдь, - не самый безопасный предмет в условиях распространения коронавируса. Чтобы он не стал источником распространения инфекции, его нужно правильно продезинфицировать.

Мобильный телефон - это один из тех предметов, от которых современному человеку отказаться, практически, невозможно. Мы используем его повсюду: в общественном транспорте, в кафе, на работе и дома. Зачастую, мы берем его в руки, не задумываясь, на сколько они чисты. Это происходит от двух с половиной до пяти тысяч раз за день. Таким образом на поверхности смартфона может сохранятся множество бактерий, в частности и коронавирус Covid-19. На гладкой поверхности гаджета он сохраняется по несколько часов, а то и дней. Когда же мы прислоняем телефон к уху, все это может попасть на лицо, а затем и на слизистые оболочки.

Чтобы продезинфицировать смартфон и уничтожить вирусы и бактерии не стоит сразу же хвататься за спирт. Он может повредить олеофобное покрытие телефона. Если смартфон вы используете без защитной пленки и стекла, экран лучше всего протирать спиртовым раствором (60% воды и 40% спирта). Этим средством нужно смочить ткань без ворса и протереть девайс. Спирт также можно смешать с дистиллированной водой либо же не заморачиваться и просто использовать специальные салфетки для смартфонов.

Если свой гаджет вы используете с защитной пленкой и стеклом, продезинфицировать его будет еще проще. Они не боятся спирта, поэтому его можно использовать в чистом виде. Но не стоит разливать спирт сразу же на девайс, используйте ту же ткань без ворса. Иначе, жидкость может попасть внутрь телефона и повредить чувствительные детали.

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