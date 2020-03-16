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Стало известно о состоянии первого заболевшего коронавирусом в Украине

Первый заболевший коронавирусом в Украине остается в областной инфекционной больнице в Черновцах. Врачи сделали ему повторный тест на Covid-19.

сегодня, 13:02
Автор:

• Виолетта Комаровская

Стало известно о состоянии первого заболевшего коронавирусом в Украине

Так называемый "пациент № 1" в Черновцах пошел на поправку. Врачи сделали первому заболевшему коронавирусом в Украине повторный тест на Covid-19. Он показал отрицательный результат, рассказала заместитель главы Черновицкой области Наталья Гусак.

Мужчина находится в больнице с 3-го марта. После того, как с Италии вернулась его жена, у пациента проявились симптомы коронавируса. Мужчину изолировали в областной инфекционной больнице. Его жену отправили на обсервацию в военный госпиталь. 

Сейчас мужчина уже пошел на поправку. Врачи сделали повторный тест на коронавирус Covid-19 и он, как и ожидалось, оказался отрицательным. 

"По прошествии двух суток у него возьмут образцы еще раз. Если результат будет отрицательным, будем говорить о выздоровлении пациента и сможем выписать его домой", - говорит Гусак.

Всего в Черновицкой области коронавирус с начала вспышки заподозрили у 30-ти человек. Пятерых уже отпустили домой, они оказались здоровы. Четверо показали положительный результат и сейчас находятся в областной инфекционной больнице. Всего в Украине по состоянию на утро понедельника было 5 случаев заражения Covid-19. Одна женщина - жительница Житомирской области - погибла. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Киев ужесточает карантин.





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Источник: https://www.facebook.com/cvODA/
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