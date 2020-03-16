Киев закрывает ТРЦ и магазины. Какие будут работать

В Киеве с завтрашнего дня, 17 марта, ужесточают карантин из-за возможного распространения коронавируса. Закрывают магазины и ТРЦ. Об этом говорится в обращении мэра Виталия Кличка на его официальном сайте.

Пока в столице ни одного случая инфицирования коронавирусом Covid-19 не фиксировали. Однако, Киев решил не ждать, пока больные будут, и выиграть немного времени, чтобы встретить вирус во всеоружии. Уже завтра все торгово-развлекательные центры, а также некоторые магазины должны закрыться на период карантина. Тех, кто условия карантина нарушат, будут наказывать, сообщил глава города.

Закрыться со вторника должны и все пункты общественного питания: от мелких закусочных до элитных ресторанов. Обслуживать клиентов внутри заведения им запрещено, а вот принимать заказы и поставлять еду на дом они могут беспрепятственно.

Приостановить работу приказали финтес-клубам, спа-салонам, парикмахерским и маникюрным салонам.

Никак не повлияет карантин в столице на работу продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций. Они будут работать в обычном режиме. Не станут вносить изменения и в график городского общественного транспорта: метро, троллейбусов, трамваев и автобусов. Частным перевозчикам также позволили не сокращать количество рейсов. Весь транспорт, при этом, будут дезинфицировать по несколько раз за день.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировано 5 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.



















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