Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом

Диагноз коронавирус Covid-19 двум женщинам из Черновицкой области поставили утром 16 марта, как только врачи получили результаты лабораторных исследований. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Пациентки сейчас в изоляции и находятся под наблюдением врачей. Состояние обеих стабильное, сообщают в МОЗ.

Сейчас врачи пытаются понять, с кем могли контактировать больные, прежде чем оказались в больнице. Одну из них с подозрением на Covid-19 забрали в больницу еще 6 марта, вторую привезли 13 марта. С тех пор к ним никого не подпускали. Однако, те, кто общался с женщинами ранее, должны быть также обследованы, так как потенциально они также могли подхватить вирус. От кого заразились сами пациентки, сейчас врачи пытаются понять. Общались ли они с теми, кто попал с коронавирусом в больницу в Черновцах ранее (таких двое), пока в Минздраве не говорят.

До полного выздоровления обе женщины будут находится в инфекционном отделении областной больницы в Черновцах.

По состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине зафиксировано, в общем, 5 случаев заболевания коронавирусом. Четыре из них в Черновицкой области. Еще один - в Житомирской. Женщина, которая несколько дней тому попала в больницу с двусторонним воспалением легких оказалась больна Covid-19. Ее спасти врачам уже не удалось, за помощью она обратилась слишком поздно.

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