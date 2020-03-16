Ученые в США тестируют вакцину против коронавируса

Ученые в США приступают к тестированию новой вакцины против коронавируса. В понедельник, 16 марта, препарат введут первому волонтеру, сообщает Assosiated Press.

Подхватить коронавирус, а затем получить дозу экспериментальной вакцины согласились 45 добровольцев. Всем от 18 до 55 лет. Первому из них препарат введут уже сегодня в исследовательском медицинском центре в Сиэтле. Затем каждый из волонтеров получит свою дозу. При чем, она будет каждый раз отличаться по объему. Ученые хотят понять как та или иная концентрация препарата влияет на сам вирус и человеческий организм.

Лекарство, которое в будущем может спасти тысячи людей, разработала компания Moderna совместно с Национальным институтом здравоохранения США. Еще одну вакцину с подобным действием создают в Пенсильванском университете и центре испытаний в Канзас-сити. Лекарство начнут испытывать в начале апреля и также задействуют несколько десятков добровольцев.

Пока неизвестно, когда именно испытания закончатся и вакцина появится в медицинских учреждениях США, а затем и мира. В данный момент специализированного лекарства от коронавируса не существует. Больным по всему миру предоставляют симптоматическое лечение. А единственные действенным методом профилактики остается личная гигиена. Всемирная организация охраны здоровья призывает регулярно мыть и дезинфицировать руки, а также, по возможности, избегать толпы.

Напомним, 11 марта ВООЗ объявила коронавирус пандемией.









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