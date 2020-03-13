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Конец близок: когда закончится пандемия коронавируса

Ждать осталось недолго. Китайские ученые узнали, что именно поможет остановить коронавирус.

сегодня, 10:12 651
Автор:

• Виолетта Комаровская

Конец близок: когда закончится пандемия коронавируса

Вспышку коронавируса под силу остановить мировым правительствам, считают китайские ученые. Пандемия в мире может закончиться уже к лету, сообщает The Straits Times. 

Уже ближе к средине весны пандемия коронавируса может пойти на спад, а к июню, и вовсе, закончится. Главное условие - мобилизовать усилия. Если мировые правительства бросят все силы на борьбу с инфекцией - это, конечно, побороть болезнь совсем не поможет, однако, распространяться по миру столь стремительно Covid-19 уже не будет, говорят китайские исследователи.

В качестве примера приводят китайскую провинцию Хубей. Именно она стала эпицентром распространения коронавируса. Но после внедрения беспрецедентных мер по борьбе с инфекцией (отдельные больницы для инфицированных, обеззараживание улиц, тотальный карантин) новых случаев заражения с каждым днем там фиксируют все меньше и меньше. 

Пандемией коронавирус ВООЗ объявила 11 марта. Это не впервые. Пандемию объявляют каждый раз, когда определенная новая болезнь угрожает многим людях в разных странах мира, а устойчивого иммунитета к ней еще нет, как и лекарств и профилактических вакцин. Это своеобразный призыв к мировым правительствам прилагать больше усилий к борьбе с недугом. 

Например, пандемию оглашали, когда 10 лет назад мир охватил "свиной грипп". В Украине из-за него тогда погибло более тысячи граждан. Еще более мощной пандемия была в конце 60-х. Тогда "гонконгский грипп" убил 0, 03% населения планеты. 

Как правило, пандемии в мире длятся от года до двух. Что касается коронавируса Covid-19, то ученые называют два сценария. По оптимистическому - поможет побороть инфекцию повышение температуры на улице. По пессимистическому - уже осенью начнется вторая, более сильная волна коронавируса. 

К средине марта Covid-13 уже поразил в мире около 130 тысяч человек. Почти 70 тысяч смогли выздороветь. Почти 5 тысяч - погибли. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что британцев будут инфицировать за деньги


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Источник: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-coronavirus-adviser-expects-global-coronavirus-pandemic-to-be-over-by-june
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