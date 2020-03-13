Британцев заразят коронавирусом за деньги

В Великобритании 10 тысяч добровольцев согласились умышленно заразиться смертельно опасным коронавирусом. За это ученые будут платить им деньги, сообщает Daily Mail. Таким образом хотят ускорить разработку лекарства от болезни.

Конечно, деньги получат не все. Да и рисковать здоровьем сразу 10 тысячи британских граждан тоже не будут. Среди всех желающих отберут лишь 24 добровольца.

Каждый из тех, кто специально подхватит инфекцию, получит около 4 тысяч британских фунтов. Если перевести на украинские деньги, это около 131 тысячи гривен. За эти деньги добровольцы должны будут специально заболеть, а затем ученые будут с их помощью разрабатывать вакцину от коронавируса Covid-19. Экспериментальное лекарство британские ученые введут заболевшим, а затем через месяц попробуют еще раз заразить более безопасным штаммом коронавируса, чтобы изучить реакцию организма.

Исследователи обещают круглосуточное наблюдение за подопытными, но гарантировать, что осложнений не будет, не могут. Их всех изолируют по одному в специальных боксах и будут периодически обследовать. Добровольцы не смогут общаться друг с другом. Однако, им разрешат взять с собой личные вещи, разрешат пользоваться без ограничений интернетом и смотреть телевизор. После окончания карантина все вещи подопытных врачи продезинфицируют.

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что Великобритания отложила торговые переговоры из-за коронавируса.

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