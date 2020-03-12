Великобритания отложила торговые переговоры с ЕС через коронавирус

Переговоры о торговых соглашениях между Великобританией и ЕС были отменены из-за распространения коронавируса. Об этом агентству "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

Отмечается, что переговоры должны были состояться с 18 по 20 марта в Лондоне. В настоящее время стороны изучают альтернативные способы ведения переговоров, в том числе, в частности, использование видеоконференций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщали, что из-за введения общенационального карантина в Украине пострадает ряд отраслей.

"Туризм, развлечения и внутренние путешествия – заложники сложившейся ситуации. И не просто заложники, а уже пострадавшие, – говорит глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос. – Эти отрасли еще и переживут "стокгольмский синдром" по отношению к их "захватчикам". Конечно, директора турфирм, кинотеатров, детских обучающих и развлекательных центров не будут выходить на митинги с транспарантами "Давай еще месяц карантина!", переносить туры, сворачивать работу… Не будут они и искать способы оптимизации своих услуг".

Нам пока везет больше, чем Китаю и Италии, где уже розничный и ресторанный бизнес страдает напрямую от карантина и других ограничительных действий. Но неготовность к оптимизации бизнес-процессов может затянуть петлю на шее быстрее и сильнее, чем просто введение карантина, уверен Кривонос.





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