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Правительство Германии усилит безопасность пользователей соцсетей

Новые изменения в законодательстве облегчат гражданам Германии подачу жалоб на оскорбительные и угрожающие сообщения

сегодня, 16:31
Автор:

• Зинченко Павел

Правительство Германии усилит безопасность пользователей соцсетей

Немецкие министры сошлись во мнении, что пользователи сетей, таких как Facebook, Twitter и Instagram, должны получить больше прав, чтобы сопротивляться, когда они подвергаются атаке в Интернете.

Кабинет министров одобрил изменения в "законе о защите прав в сети" (NetzDG), который облегчит пользователям действия, когда они хотят удалить оскорбительные сообщения. Закон касается жалоб на криминальные угрозы и оскорбления, преступления на почве ненависти и другое оскорбительное содержание.

Правила облегчают подачу жалоб благодаря более простой онлайн-процедуре регистрации жалоб. Новая процедура позволит пользователям сообщать о посте напрямую, а не делать скриншоты оскорбительных сообщений. Еще одна юридическая настройка дает пользователям право подавать апелляцию, когда оскорбительные сообщения не сняты с платформы. Новые правила также дают тем пользователям, чьи сообщения удалены, право обжаловать это решение. Социальная сеть в любом случае должна указать причину, по которой она удалила сообщение.

Любой, кто предъявляет иск в отношении криминальных угроз и оскорблений, размещенных в Интернете, должен иметь способ выяснить, откуда они пришли. Если суд даст разрешение, компания социальных сетей будет обязана раскрыть личность человека.

Закон распространяется на интернет-платформы с более чем 2 миллионами пользователей, такие как Facebook, Twitter, Google, YouTube, Snapchat и Instagram. Тем не менее, профессиональные сети, такие как LinkedIn и Xing, прямо исключены, наряду с сервисами обмена сообщениями, такими как WhatsApp.

Как сообщало издание "Комментарии", весной заканчивается запрет на российские социальные сети и медиа.


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Источник: https://www.dw.com/en/germany-reviews-law-on-offensive-social-media-posts/a-52981956
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