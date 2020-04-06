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Граждане Великобритании уничтожают вышки 5G

Мобильные операторы Великобритании просят граждан прекратить нападения на вышки 5G

6 апреля 2020, 16:11 1260
Автор:

• Зинченко Павел

Граждане Великобритании уничтожают вышки 5G

Четыре ведущих оператора мобильной связи Великобритании опубликовали совместное заявление с просьбой к гражданам не сжигать вышки 5G. На прошлой неделе в Соединенном Королевстве было совершено нападение на несколько вышек, после того как теории онлайн-заговоров связали распространение пандемии коронавируса с внедрением 5G. Это нет никаких доказательств, но такая теория широко распространена в социальных сетях, таких как Facebook и Nextdoor.

В настоящее время все основные сети Великобритании призывают людей помочь остановить распространение дезинформации в Интернете и сообщить о злоупотреблениях в отношении ключевых работников, помогающих поддерживать сети. "Если вы стали свидетелем жестокого обращения с нашими ключевыми работниками, сообщите об этом. Если вы видите дезинформацию, пожалуйста, отзовитесь," - говорится в официальном обращении мобильных операторов.

Vodafone подтвердил порталу The Verge, что четыре ячейки сотовой связи были атакованы в течение 24 часов в пятницу. Компания EE расссказала, что одна ее вышка в Бирмингеме даже не предоставляла услуги 5G, но все равно была подожжена. Департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту правительства Великобритании (DCMS) назвал теории заговора "бредом" и призвал социальные сети приложить усилия, чтобы остановить распространение слухов, которые провоцируют нападения.

Как сообщало издание "Комментарии" в Великобритании указали на главные риски 5G-покрытия.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/4/6/21209363/uk-5g-towers-burning-coronavirus-conspiracy-theory-arson-attacks-carrier-response
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